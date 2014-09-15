Во Львовской области молодой человек пострадал от укуса змеи

Во Львовской области 19-летний львовянин пострадал от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 13 сентября в 17.35 в реанимационное отделение Сколевской районной больницы был госпитализирован 19-летний житель Львова, которого в лесу во время сбора грибов в Сколевском районе в ногу укусила змея.

Во Львовской области за период с 25 апреля по 14 сентября 2014 года зарегистрировано 32 случая госпитализации жителей области с диагнозом «укус змеи». Случаев гибели в результате укуса змеи в 2014 году не зафиксировано.