Киев собирает средства на доукомплектование «скорых» для зоны АТО

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Михаила Радуцкого.

Городские власти начинает партнерство с волонтерской организацией «Международный благотворительный фонд« Хелп-Юкрейн». «Мы начинаем сотрудничество с фондом «Хелп-Юкрейн» по оказанию гуманитарной и благотворительной помощи участникам антитеррористической операции. И наша первая работа заключается в доукомплектовании 10 машин скорой помощи, которые городские власти передадут в зону АТО», - пояснил Радуцкий.

По его словам, планируется, что автомобили будут укомплектованы дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, иммобилизационными комплектами (пневматические шины и корсеты), пульсоксиметрами, электрокардиографами и др.

Радуцкий сообщил, что ориентировочная сумма, необходимая для доукомплектования «скорых», около 3 млн грн. «Поэтому киевская власть обращается ко всем неравнодушным киевлянам, предпринимателям, крупному бизнесу приобщиться к сбору средств и помочь бойцам, которые защищают нашу Родину», - призвал он.

Неравнодушные киевляне и предприятия могут присоединиться к сбору средств, обратившись в волонтерскую организацию по телефонам: +380502351710, +380631005398, +380509491170. Всю необходимую информацию по использованию средств и оказанию благотворительной помощи можно найти на сайте «Хелп-Юкрейн» (http://help-ukraine.at.ua/index/volunteers_icf_help_ukraine_ua/0-106).