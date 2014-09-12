В метро Киева размещают карты-схемы для незрячих

В вестибюлях шести пересадочных станций Киевского метрополитена появились рельефнографические карты-схемы метро, которыми могут воспользоваться пассажиры с нарушениями зрения и полностью незрячие.

Как сообщает пресс-служба КГГА, карты изготовлены в соответствии с международными стандартами доступности для людей с инвалидностью и с учетом принципов универсального дизайна.

Для размещения первых шести карт были избраны вестибюли станций «Театральная», «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Золотые ворота» и «Дворец спорта», поскольку они расположены в центральной части города и имеют большой пассажиропоток.

На станциях «Майдан Незалежности» и «Крещатик» (вход с улицы Крещатик) схемы размещена на стене справа перед контрольно-пропускным пунктом. На станциях «Площадь Льва Толстого» и «Театральная» – на стене слева сразу за контрольно-пропускным пунктом. На станции «Дворец спорта» карта находится на стене слева перед контрольно-пропускным пунктом. На станции «Золотые ворота» (вход от Золотоворотского проезда) карта размещена на стене слева от входа в кассовый зал. Все карты-схемы размещены на уровне лица человека среднего роста.

Контролеры контрольно-пропускных пунктов проинструктированы и готовы, в случае необходимости, сориентировать незрячего пассажира о расположении схемы. Изучив карту, незрячий пассажир имеет возможность попросить контролера о сопровождении к поезду.

Рельефнографические схемы метрополитена разработаны специалистами и изготовлены по заказу Всеукраинской молодежной общественной организации молодежи с инвалидностью по зрению «Генерация успешного действия», в пределах реализации проекта «Информационная и инфраструктурная доступность, как главный фактор индивидуальной мобильности инвалидов по зрению» при финансовом содействии Фонда прав людей с инвалидностью и бесплатно переданы метрополитену.

Рельефнографические схемы призваны помочь пассажирам с недостатками зрения составить представление о географическом размещении районов города, направления линий метрополитена, расположение пересадочных узлов и отдельных станций относительно Днепра и других объектов. Таким образом, незрячие люди будут иметь возможность самостоятельно составить оптимальный маршрут своего передвижения, рассчитать его длительность, а, следовательно, сделать проезд по городу максимально комфортным и удобным.