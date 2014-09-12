Львовщина: 35-летняя женщина отравилась грибами - в тяжелом состоянии
13:12, 12 сентября 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
Во Львовской области 35-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу с диагнозом „отравление грибами”.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 11 сентября в реанимационное отделение Золочевской центральной районной больницы с диагнозом „отравление грибами” госпитализирована 35-летняя жительница села Стенка Золочевского района. Состояние потерпевшей тяжелое.
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