В Житомирской области госпитализирован мужчина, которого во дворе укусила гадюка

В Житомирской области в реанимацию госпитализирован мужчина, которого укусила гадюка, когда он сгребал сено у себя во дворе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, 10 сентября к спасателям Олевска от медиков поступило сообщение о том, что 44-летний житель села Замысловичи Олевского района госпитализирован в Олевскую районную больницу с диагнозом "укус гадюки".

Как выяснилось, змея укусила мужчину за руку, когда тот сгребал сено у себя во дворе. Пострадавший сразу же вызвал медиков, которые доставили его в указанную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении, его состояние оценивается как средней тяжести.