В «Карточку киевлянина» планируют ввести медицинский модуль
15:42, 11 сентября 2014Новости регионов
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Власть Киева намерена создать в проекте «Карточка киевлянина» отдельный медицинский модуль, где будут сохраняться все медицинские данные о владельце карточки
Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя КГГА Михаила Радуцкого, «благодаря медицинскому модулю киевлянам станет проще записаться к врачу, получить рецепт, купить лекарства и получить на них скидку. Кроме того, мы планируем обеспечить владельцев «Карточки киевлянина» специальными льготами на медицинское страхование».
В то же время Радуцкий заметил, что ввести все услуги сразу на карточку невозможно. «Но первое, что будет сделано уже в ближайшее время, запуск электронной записи к врачу. Поскольку это не только экономия времени, но и удобство и комфорт для пациента», – заверил заместитель председателя КГГА.
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