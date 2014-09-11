В Черкасской области шесть школьников госпитализированы с пищевым отравлением

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента здравоохранения Черкасской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя директора Департамента Наталию Лакусту, на этой неделе в инфекционное отделение Черкасской центральной районной больницы с жалобами на тяжесть в верхнем отделе живота, вялость, снижение аппетита и тошноту обратились шесть детей, которые учатся в Червонослободской школе №1. Всем школьникам был установлен предварительный диагноз: диспанкреатизм, функциональное расстройство кишечника, острая кишечная инфекция.

Все дети были госпитализированы, обследованы и получили симптоматическое лечение. Сейчас в больнице еще остаются четверо пострадавших. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Причину заболевания устанавливают специалисты районной санитарно-эпидемиологической службы в очаге заболевания.

В то же время, прокуратурой Черкасского района проведена проверка по поводу отравления учеников Червонослободской общеобразовательной школы І-ІІІ степени №1.

Установлено, что в течение последних трех суток за медицинской помощью в больницы района обратились 7 учеников школы, их обследуют.

Ход проверки взят на контроль прокуратурой области.