Во Львове руководителей школ и детсадов будут обучать первой медицинской помощи
Во Львове директоров школ и руководителей дошкольных учебных заведений в связи с обострением ситуации в Украине на специальных курсах будут обучать оказывать первую медицинскую помощь
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Управление образования горсовета организовало курсы по специальной подготовке по предоставлению первой медицинской помощи совместно с организацией Красного Креста и Львовским областным центром экстренной помощи и медицины катастроф.
Учеба для директоров школ начнется сегодня и будет проходить на базе медико-образовательного центра Красного Креста во Львове.
С 15 сентября такое обучение начнется для руководителей детсадов на базе медико-образовательного центра Красного Креста и Львовского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф.
Руководителей школ и детсадов научат, как оценить состояние пострадавшего, сделать осмотр на травмы, провести сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение, эвакуировать пострадавшего и тому подобное.