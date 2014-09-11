Во Львове руководителей школ и детсадов будут обучать первой медицинской помощи

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Управление образования горсовета организовало курсы по специальной подготовке по предоставлению первой медицинской помощи совместно с организацией Красного Креста и Львовским областным центром экстренной помощи и медицины катастроф.

Учеба для директоров школ начнется сегодня и будет проходить на базе медико-образовательного центра Красного Креста во Львове.

С 15 сентября такое обучение начнется для руководителей детсадов на базе медико-образовательного центра Красного Креста и Львовского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф.

Руководителей школ и детсадов научат, как оценить состояние пострадавшего, сделать осмотр на травмы, провести сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение, эвакуировать пострадавшего и тому подобное.