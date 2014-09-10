В Черкасской области в семьях переселенцев уже родились 23 ребенка

В Черкасской области в семьях, которые переехали в область из Луганской и Донецкой областей, а также из Крыма уже родились 23 ребенка.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской ОГА со ссылкой на заместителя начальника Черкасского областного контактного центра Ларису Ходаковскую.

Вместе со своими родителями в область переселилось 1999 детей, при этом 191 ребенок устроен в дошкольные заведения области, еще 1237 учатся в школах, 4 – в вузах, 16 получают профессионально-техническое образование.

Все, кто стали учениками черкасских школ и воспитанниками детсадов, обеспечены школьной формой, канцтоварами и питанием.