В Николаеве разработали фильтр для очистки воды в полевых условиях

Николаевская фирма «Роса» разработала и передала военнослужащим 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады фильтр для очистки воды в полевых условиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Николаевского областного совета, аппарат уже прошел лабораторные испытания в ГКП «Миколаиводоканал», и показал себя с лучшей стороны.

По словам заместителя командира соединения Ивана Савки, бригаде потребуется до десятка подобных мобильных аппаратов для очистки воды в полевых условиях.

"Этот небольшой переносной чемоданчик способен очистить до 40 литров воды в час.

Фильтр работает просто и быстро: бросил шланг в реку, в бочку с ржавой водой, в лужу, подключил к автомобильному аккумулятору и получай чистую воду", - рассказали в облсовете.