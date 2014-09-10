В Хмельницкой области несколько сот милиционеров с редкой группой крови стали донорами для раненных в зоне АТО

В Хмельницкой области несколько сот милиционеров, которые имеют редкую группу крови, стали донорами для раненных в зоне АТО на востоке Украины.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, работники милиции отозвались на обращение дирекции Хмельницкой областной станции переливания крови, которая заявила о катастрофической нехватке крови с минусовым резусом-фактором.

Начиная с 8 сентября, ежедневно работники милиции приходят сдавать кровь на областную станцию переливания крови.

“Не могу стоять в стороне и сдаю кровь для того, чтобы она спасла хотя бы одну жизнь. Узнав, что у меня редкая группа крови, коллеги предложили стать донором, и я без колебаний согласился. Врачи сообщили, что можно сдавать кровь каждые два месяца. Я готов прийти еще раз и снова сдать кровь”, - сказал Владимир Мержук, начальник сектора юридического обеспечения УМВД, который имеет редкую группу крови.

Руководитель областного управления милиции Александр Розизнаный отметил, что его подчиненные добровольно решили участвовать в сдаче крови для раненных во время АТО.