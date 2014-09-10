Виннитчина: в семьях переселенцев родилось 22 ребенка

В Винницкой области в семьях, которые переехали в область из Луганской и Донецкой областей, а также Крымского полуострова, уже родилось 22 ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА со ссылкой на слова директора департамента здравоохранения и курортов облгосадминистрации Татьяны Бабий. В частности, родилось 9 мальчиков и 13 девочек.

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По словам Бабий, роженицы бесплатно обеспечены всеми необходимыми лекарствами и средствами медицинского назначения, а при выписке из роддомов младенцев посещают участковые педиатры по месту жительства.

«В области ежедневно осуществляется мониторинг предоставления медицинских услуг гражданам, прибывшим из Донбасса и Крыма. Так, только за прошлую неделю обратилось 99 человек взрослого населения и 59 детей. Всего с марта месяца во врачебных учреждениях региона за медицинской помощью обратилось 672 взрослых и 583 детей», - отметила Бабий.

По состоянию на 9 сентября, на в Винницкой области проживает 3170 из Донецкой и Луганской областей и почти 500 граждан из Крыма.