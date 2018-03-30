Коростенская „девочка без рта” уже может есть из ложечки

История коростенской „девочки без рта”, о которой одними из первых узнали читатели УНИАН, наконец становится оптимистической.

МЕДИЦИНСКИЙ ФЕНОМЕН

Беременность Алени Ходакивской – третья для молодой женщины – в целом протекала без осложнений. Роды в Коростенском роддоме проходили в обычном режиме, без кесарево. Вплоть до момента появления необычно молчаливой девочки. Когда акушерки поняли причину этого неординарного явления, - на лицо роженицы мгновенно наложили маску. Сами же, словно в лихорадке, начали выдвигать „креативные идеи”: как же известить молодую маму о редком врожденном изъяне ребеночка и не травмировать и так измученную родами женщину?

Девочка хранила молчание не случайно. У нее, можно сказать ...не было рта – челюсти оказались сросшимися.

В неонатальном центре Житомирской областной детской больницы подтвердили диагноз: „врожденный изъян развития костей лицевого черепа, синостоз верхней и нижней челюстей, гипоплазия височно-челюстных суставов, микрогнатия с прогнатией и микрогенией”. Специалисты больницы провели заочное консультирование с челюстно-лицевым хирургом Варшавского института здравоохранения матери и ребенка профессором Софией Дудкевич относительно последующего лечения девочки. Госпожа профессор из Польши с такой редкой патологией, как оказалось, тоже не сталкивалась. Правда, случались в ее практике случаи значительно проще, и оперативное вмешательство детские хирурги делали не раньше, чем через полтора-два года после рождения ребенка. В данном же случае ждать было невозможно: ребенка нужно регулярно кормить и только через носик с помощью зонда.

Приблизительно месяц Лизоньку готовили к сложной операции. Алене же „конфиденциально” и через средний медперсонал рассказывали: у детей с подобными изъянами в будущем могут развиться не только болезни кардиологического профиля, а также и психические. Поскольку семья Ходакивских – „среднестатистическая”, то есть без каких-либо сверхдоходов, наикратчайшим из возможных вариантов был бы отказ родителей от ребенка. „В таком случае хотя бы государство будет заботиться Лизой; а вы вдвоем с мужем таких сложных челюстно-лицевых операций просто не потяните!..”

Как известно, медицинское обслуживание малышей, включая хирургические операции, в возрасте до одного года в Украине бесплатное. Дальше родителям, покупая лекарства с медпрепаратами и компенсируя расходы, связанные с трудом медиков, нужно рассчитывать только на самих себя...

После операции по рассеканию связок между верхней и нижней челюстями Алена написала заявление, в котором в связи с тяжелым материальным положением семьи передавала, – сроком на 6 месяцев – все права на собственного ребенка государству. Лизоньку направили в детское отделение Коростенской городской больницы, которым заведует Валентин Сингаивский. Ее родители сосредоточились на воспитании двух прекрасных девочек, которые, между прочим, долго мечтали о появлении еще одной сестренки...

„ГОВОРИТ РАДИО ВАТИКАН”

У меня до сих пор хранится диктофонная запись общения с заведующим детским отделением Коростенской горбольницы. Первая половина разговора – это попытка господина Сингаивского профессионально проанализировать причины появления аномалии у маленькой гражданки Украины. Вторая половина – подчеркнуто резкий тон, даже попытка Валентина Константиновича ... выгнать из кабинета слишком придирчивых журналистов.

Как оказалось впоследствии, именно такое странное поведение заведующего отделением и спасло жизнь бедному ребеночку!

Попытка врача не пустить журналистов в палату, где на то время находилась больная Лизонька, в буквальном смысле слова затронула моих коллег в Европе, Азии и Америке.

Статью, которую разместили в УНИАН на специализированных сайтах „Права человека” и „Здоровье”, прочитало рекордное количество – около 50 тысяч интернет-посетителей. После чего Фонд „Украина 3000”, главой которого является жена Президента Екатерина Ющенко, открыл специальный счет для пожертвований на лечение Лизы Ходакивской.

Вскоре на „Радио Ватикан” обратилась группа итальянок с просьбой обеспечить транспортировку больной девочки на Апеннинский полуостров. Женщины обязались взять на себя финансирование лечения Лизоньки (включая необходимые хирургические операции), а также пребывание в Италии на протяжении всего реабилитационного периода ее матери Алены Ходакивской.

Святой Престол поручил выполнить „украинскую часть” этой ответственной миссии благотворительной организации Римо-католической Церкви „Каритас Спес”. Сотрудники „Каритаса” действовали согласно законодательству Украины. Сначала пообщались с семьей Ходакивских. Мама больной девочки собственноручно аннулировала раньше написанное заявление о 6-месячном отказе от доченьки. Оказалось, что первое заявление не было оформлено должным образом, то есть не прошло регистрацию ни в суде, ни в нотариате; иными словами, это была обычная бумажка, не больше.

В срочном режиме процедурных вопросов, в частности необходимых для выезда за границу документов большую помощь оказал Фонд „Украина 3000”. Для этого финансисты благотворительной организации использовали часть средств, которые поступили от наших сограждан на лечение Лизочки.

8 октября девочку вместе с мамой отправили в Италию.

А уже 20 числа итальянские врачи ее успешно прооперировали. С тех пор у девочки, наконец, появился „полноценный” рот, осталось только научиться двигать нижней челюстью.

Апеннинские детские стоматологи сделали для этого специальную „пустышку”, которая не выпадает без крайней на то потребности. Девочку ежедневно „тренируют” по специально разработанной стоматологами методике. Одновременно Лизу готовят к следующей операции; их нужно сделать еще несколько, поэтому в Украину она с мамой вернется только в конце февраля.

Когда девочку впервые кормили из ложечки, у нее было очень удивленное выражение лица. Лиза же не догадывалась о существовании какого-то другого способа питания, кроме „зондового”...

Когда я пытался понять цель благородного поступка итальянских женщин (их имена, а также город, где лечат Лизу, меня попросили не обнародовать), то услышал полузабытую фразу: „Когда делаешь добро, твоя правая рука не должна знать, что делает левая...”.

Олег БАЗАК, Житомирская область