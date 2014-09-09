В Николаевской области будут проводить медицинские курсы для населения

В Николаевской области намерены проводить военные и медицинские курсы для населения.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации со ссылкой на председателя ОГА Вадима Мерикова.

"В частности, сейчас разрабатывается программа проведения и отбора людей в подразделения гражданской обороны, которые уже созданы. В каждом районе будет по 5 таких подразделений, в которых будет 260 человек. Кроме того, на крупных предприятиях («Заря»-«Машпроект», порт «Октябрьск») есть соответствующие отряды, члены которых будут иметь при себе табельное оружие и будут зарегистрированы в районных военкоматов. Бойцы пройдут соответствующую подготовку и получат навыки оказания первой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

"На случай боевых действий эти люди также будут защищать от агрессии Российской Федерации, террористов, банд, которые готовы сегодня прорваться к югу Украины. Я уверен, что мы сможем защитить нашу область", - подчеркнул глава облгосадминистрации.

Мериков также выразил уверенность, что новый начальник Управления МВД в Николаевской области Виталий Гончаров справится со всеми поставленными задачами, поскольку именно он был командиром спецбатальона «Николаев» и смог вывести своих бойцов из окружения в зоне проведения АТО.

"В Николаеве остался спецбатальон «Святой Николай», который патрулирует улицы, охраняет предприятия, пристально следит за спокойствием николаевцев и жителей области. Также несут службу Военно-морские силы в городе Очаков, где расположены спецподразделения и пограничники. Достаточно эффективно работают блокпосты в Николаеве, Очакове, Первомайске. Сегодня ситуация стабильная, в городе патриотически настроенные люди", - подчеркнул губернатор.

Помимо этого, ведется работа и по проверке бомбоубежищ, поставлена задача не только проверить их, но и привести в соответствие с нормами и стандартами. К этой работе также активно подключились общественные организации и волонтеры.