В Житомирской области мужчина попал в реанимацию после укуса гадюки

В Житомирской области в Олевском районе мужчину укусила гадюка во время сбора грибов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС В Житомирской области.

Согласно сообщению, 6 сентября в 17.00 государственной пожарно-спасательной части города Олевск от медиков поступило сообщение о том, что 40-летний житель села Юрово госпитализирован в Олевскую районную больницу с диагнозом "укус гадюки".

Как выяснилось, змея укусила мужчину за руку, когда тот собирал грибы в лесу недалеко от села. Пострадавший сразу же вызвал медиков, которые доставили его в больницу. До сих пор мужчина находится в реанимационном отделении, его состояние оценивается как средней тяжести.

Спасатели советуют жителям области обувать резиновые сапоги, отправляясь в лес. Они отмечают, что змея кусает, только защищаясь.