Полтавщина: ликвидирована нарколаборатория по изготовлению метамфетамина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, такую деятельность организовали участники преступной группы с межрегиональными связями.

«В частности, два сообщника – супруги, проживающие в г. Днепропетровск, собственно изготовляли психотропные средства. Еще один злоумышленник – неработающий полтавчанин - занимался распространением наркотиков», - отметил начальник УБОП Юрий Буценко.

Оперативники дважды задокументировали факт продажи злоумышленниками наркотиков. За 1 грамм они получали по 1 тыс. грн.

В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли порошковидное вещество и свертки со смесью растительного происхождения, по словам одного из задержанных, - канабис. В настоящее время изъятое направлено на экспертизу.

Кроме того, изъяты и другие доказательства нелегальной деятельности группы: оборудование для изготовления психотропных веществ, инвентарь лабораторного назначения, емкости разного объема с наркосодержащими компонентами, лекарственные средства, запрещенные в свободной продаже, которые использовались для изготовления психотропного вещества метамфетамин и т.п., говорится в сообщении.

По указанным фактам открыты три уголовных производства по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сообщникам объявлено о подозрении, и они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщил Буценко, прибавив, что им грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.