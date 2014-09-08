В Черкассах на уроке физкультуры умер 12-летний школьник

11:56, 08 сентября 2014
Новости регионов
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Фото: УНИАН

В Черкассах 5 сентября в общеобразовательной санаторной школе-интернате І-ІІ степеней №14 Черкасского облсовета на уроке физкультуры умер 12-летний ученик.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Департамента образования и науки Черкасской ОГА, теперь выясняются обстоятельства смерти ребенка. На днях состоится судмедэкспертиза, которая должна выяснить все обстоятельства смерти мальчика.

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