В Черкассах на уроке физкультуры умер 12-летний школьник

В Черкассах 5 сентября в общеобразовательной санаторной школе-интернате І-ІІ степеней №14 Черкасского облсовета на уроке физкультуры умер 12-летний ученик.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Департамента образования и науки Черкасской ОГА, теперь выясняются обстоятельства смерти ребенка. На днях состоится судмедэкспертиза, которая должна выяснить все обстоятельства смерти мальчика.