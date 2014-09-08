Во Львове откроют Центр оказания первой медицинской помощи

Во Львове 12 сентября официально откроют Центр обучения военному делу и оказания первой медицинской помощи, в котором каждый житель города сможет записаться на соответствующие занятия.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, обучение в Центре, в первую очередь, будут проходить работники крупных предприятий города.

«Каждый человек должен уметь защитить свою семью, свой город, должен уметь пользоваться оружием. Каждый мужчина и женщина должны уметь оказать первую медицинскую помощь. Хочешь мира - готовься к войне. Поэтому все должны иметь определенные навыки. Есть военные кафедры, мы с ними договорились об учебных программах. Это будут экспресс-учебные программы, чтобы люди могли иметь первые навыки. Важно, чтобы мы не расслабились. Каждый человек, который живет во Львове, должен иметь элементарные навыки самозащиты", - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Садовый призвал все органы местного самоуправления, региональные власти «активно брать в свои руки процесс подготовки населения к функционированию в условиях войны». Он сообщил, что во Львове городские власти совместно с военными откроют в ближайшее время оперативные курсы по обучению военному делу.