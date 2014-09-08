В Одессе возвращены из частной собственности земли санатория «Украина»

В Одессе суд истребовал из частной собственности в пользу громады 0,1 га земли бывшего санатория «Украина» стоимостью свыше 2 млн грн. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, судом удовлетворен иск прокуратуры Приморского района в интересах государства в лице городского совета к гражданке.

«Исковые требования заключались в истребовании имущества и отмене государственного акта о праве собственности на землю площадью 0,1 га, полученного на основании незаконного судебного решения без всяких проектных документов», - сообщили в пресс-службе.

В частности, из владения гражданки истребован земельный участок в курортной зоне - на Французском бульваре.