В Одессе возвращены из частной собственности земли санатория «Украина»
10:29, 08 сентября 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
В Одессе суд истребовал из частной собственности в пользу громады 0,1 га земли бывшего санатория «Украина» стоимостью свыше 2 млн грн. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, судом удовлетворен иск прокуратуры Приморского района в интересах государства в лице городского совета к гражданке.
«Исковые требования заключались в истребовании имущества и отмене государственного акта о праве собственности на землю площадью 0,1 га, полученного на основании незаконного судебного решения без всяких проектных документов», - сообщили в пресс-службе.
В частности, из владения гражданки истребован земельный участок в курортной зоне - на Французском бульваре.
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