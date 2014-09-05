В Кировограде лечатся 74 участника АТО

В Кировограде лечатся 74 участника антитеррористической операции на востоке Украины.

Об этом сообщает официальный сайт облгосадминистрации со ссылкой на директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Олег Рыбальченко.

По его информации, 45 из 74 людей тяжелораненые. Лечение кировоградские военные получают в двух медицинских учреждениях - в областной больнице и госпитале.

Рыбальченко отмечает, что военных стремятся максимально обеспечить бесплатным лечением. Так как закупка некоторых лекарств не предусмотрена бюджетом, некоторые аптечные сети передают препараты для лечения бесплатно.

Из-за ограниченности ресурсов для лечения бойцов АТО за счет бюджетных средств, областная власть призывает владельцев аптек помогать в лечении раненых и в дальнейшем. Сейчас прорабатываются конкретные механизмы предоставления такой помощи.