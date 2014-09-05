488 эвакуированных из Луганской области детей-сирот размещены в Одесской области

488 детей-сирот и дети, лишенные родительской опеки, эвакуированных из интернатов Луганской области, устроены в интернатные учреждения и профессионально-технические учебные заведения Одесской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, дети из Луганской области, в частности, размещены в Белгород-Днестровском детском доме смешанного типа для детей дошкольного и школьного возраста, школах-интернатах Котовска, Каролино-Бугаза, Балты, а также в других городов Одесской области.

72 ребенка старшего возраста будут учиться в профессионально-технических училищах Одесской области.

Все воспитанники, переселенные из интернатных заведений Луганской области, обеспечены необходимым педагогическим, медицинским и социально-психологическим сопровождением. На сегодняшний день проблем с их содержанием нет, отметили в Минсоцполитики.