Семейные ужины - лучшая психологическая поддержка для подростков

Новое исследование показало: семейные ужины полезны для психического здоровья многих подростков. Регулярные трапезы предотвращают издевательства и киберзапугивание, от которых страдает каждый пятый подросток, передает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report. Киберзапугивание - эмоциональное унижение с использованием информационных технологий, например, Интернета или различных мобильных устройств. В отличие от традиционных издевательств, которые опасны в физическом плане, киберзапугивание наиболее пагубно влияет на психическое здоровье. Исследователи попытались определить, могут ли семейные ужины помочь предотвратить данные проблемы.

Ученые провели опрос 18834 учащихся 49 школ на Среднем Западе. Возраст участников варьировался от 12 до 18 лет. Исследователи оценили пять типов внутреннего переживания проблемы (тревога, депрессия, самоповреждение, мысли о самоубийстве и попытки самоубийства), два типа внешней реакции на проблему (борьба и вандализм) и употребление психоактивных веществ (употребление алкоголя, пьянство и злоупотребление препаратами, отпускаемыми по рецепту и без него). Около 19% опрошенных сообщили, что становились жертвами издевательств за последние 12 месяцев. Семейные ужины, судя по всему, уменьшали количество психологических проблем, возникавших после этого.

"Не только киберзапугивание может пагубно сказываться на психическом здоровье подростков. При этом одних семейных ужинов недостаточно, чтобы смягчить негативное влияние", - отмечают исследователи. Нужно принимать во внимание всю совокупность факторов социальной среды. Ученые призывают оказывать учащимся, ставшим жертвами таких издевательств, надлежащую поддержку, как в школе, так и в семье, и развивать у них навыки преодоления проблем.