Во Львове выписаны из больницы спортсменки, которые отравились в кафе

Во Львове всех членов спортивных команд по водному поло, которые были госпитализированы после еды в кафе спорткомплекса СКА, выписали из больницы.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОДА.

Как отмечается в сообщении, в течение минувших суток из Львовской областной инфекционной больницы после получения медицинской помощи по собственному желанию выписались все члены женских спортивных команд по водному поло из Киева и Харькова. Пострадавшие питались в кафе «Олимп» на территории спортивного комплекса СКА, и 3 сентября были госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция».

Работники Главного управления Госсанэпидслужбы во Львовской области продолжают эпидрасследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября во Львове после принятия пищи в кафе спорткомплекса Спортивного клуба армии (СКА) (ул. Клепаровская, 39-а) в Львовскую областную инфекционную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы 11 спортсменов 1996–1998 годов рождения двух команд по водному поло из Киева и Харькова. Предварительный диагноз - «острая кишечная инфекция». По факту отравления спортсменов Шевченковским райотделом милиции Львова начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических, других инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)).