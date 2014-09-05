В Донецке боевики разместились в палатах родильного отделения больницы, а беременных перевели в подвал

В Донецке боевики разместились в палатах родильного отделения больницы, а беременных перевели в подвалы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал пресс-секретарь Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«В Донецке из помещений родильного отделения 17-й городской больницы всех беременных перевели в подвальные помещения, вместо этого в палатах учреждения разместились боевики так называемой «ДНР», - отметил он.