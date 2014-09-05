В Черниговском военном госпитале за два месяца пролечились 120 бойцов из зоны АТО

В Черниговском военном госпитале за последние два месяца пролечились 120 бойцов, раненных и травмированных в зоне антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

По словам руководителя госпиталя полковника медицинской службы Александра Слесаренко, сейчас на лечении находятся 34 военнослужащих. Большинство из них имели осколочные ранения после взрыва мин, снарядов или гранат. Таких пациентов врачи оперируют по несколько раз. Кроме этого, проводится комплексное лечение с бойцами, которые имеют усложнения после боевых ранений.

"Все раненые полностью обеспечены необходимыми лекарствами и вещами", - рассказал Слесаренко.

Он добавил, что основной задачейм для военных медиков остается ежедневно оказывать необходимую медицинскую помощь всем раненым и спасать жизнь украинским воинам.

Волонтеры сегодня во время брифинга в ОГА также подтвердили, что раненные бойцы в Черниговском военном госпитале имеют высокий уровень медицинского обеспечения и квалифицированной помощи.