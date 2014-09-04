В Одессе вьетнамское землячество передало продукты и предметы первой необходимости для переселенцев из зоны АТО

В Одессе вьетнамское землячество передало Красному кресту продукты и предметы первой необходимости для переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в офисе землячества, передача помощи представителю Одесской областной организации «Красный крест» состоялась 3 сентября.

В частности, продукты – различные крупы, мука, консервы, сгущенное молоко, а также предметы личной гигиены (мыло, стиральный порошок), одежду и канцелярские принадлежности вьетнамское землячество в Одессе собирало 2 недели. Стоимость переданых продуктов питания превышает 30 тыс. грн, другие товары предоствили вьетнамские предприниматели, работающие в регионе.

Сейчас в Одессе в числе вынужденных переселенцев с востока – около 20 семей «донецких вьетнамцев», которых земляки обустроили в областном центре. Помощь, переданная Красному кресту, будет направлена, в том числе, сиротам из зоны АТО, проживающим сейчас в Белгород-Днестровском районе.

Во вьетнамском землячестве Одессы официально состоят около 1,5 тыс. человек (не считая членов семей).