В Луганске, Славяносербске, Александровске остановлена полноценная очистка питьевой воды
17:21, 04 сентября 2014Новости регионов
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В результате прекращения поставок жидкого хлора на насосную станцию
Фото: evpcity.com
В Луганске, Славяносербске, Александровске, населенных пунктах Райгородок и Хорошее остановлена полноценная очистка питьевой воды.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В результате прекращения поставок жидкого хлора на насосную станцию в поселке Райгородок Славяносербского района и на насосную станцию в поселке Петровка в Станично-Луганском районе остановлена полноценная очистка питьевой воды, которая подается в города Луганск, Славяносербск, Александровск, н.п. Райгородок и Хорошее», - отметил он.
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