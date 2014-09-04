Во Львове госпитализирован гражданин Нигерии с малярией

Во Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом «малярия» госпитализирован 21-летний гражданин Нигерии, страны с эндемической заболеваемостью тропической малярией.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Львовской ОГА со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога области Наталию Тимко.

Как отмечается в сообщении, в 2013 году во Львовской области были зафиксированы два случая тропической малярии: 26-летнего волонтера из Замбии и геолога из города Червонограда Львовской области, который работал в Гвинее.

Справка. В 2012 г. в мире зарегистрировано около 207 миллионов случаев малярии, из которых 627 тыс. закончились смертью.

Ориентировочно 3,4 миллиарда людей планеты живут в условиях риска заражения, главным образом в Африке и Юго-Восточной Азии. Большинство случаев заражений малярией происходят на территории Африканского континента.

Лицензированных вакцин против малярии на сегодняшний день не существует.