Во Львове после употребления еды в кафе спорткомплекса госпитализированы 11 спортсменов

Во Львове после употребления еды в кафе спорткомплекса Спортивного клуба армии (СКА) госпитализированы спортсмены двух команд по водному поло из Киева и Харькова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе львовского городского совета, 3 сентября, в 21.00 во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести госпитализированы 11 человек, с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция».

В соответствии с сообщением, потерпевшие – жители Киева и Харькова 1996–1998 гг. рождения. В стационарных условиях им проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи, в соответствии с клиническими протоколами.

Как сообщал УНИАН, согласно информации департамента гражданской защиты Львовской ОГА, 3 сентября во Львовскую областную инфекционную больницу в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы шесть человек, жителей города Киева - члены спортивной команды по водному поло, с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция». Установлено, что в этот день все они употребляли еду в кафе «Олимп» на территории спортивного комплекса Спортивного клуба армии (СКА) в городе Львове на улице Клепаровской, 39-а. Все пострадавшие – девушки в возрасте 16-18 лет.