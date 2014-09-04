Во Львовской области женщина пострадала от укуса змеи

Во Львовской области 54-летняя женщина пострадала от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 3 сентября в 18.05 в реанимационное отделение Сколевской районной больницы в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована 54-летняя жительница села Труханов Сколевского района, которую в лесу во время сбора грибов укусила змея в кисть руки.

Всего за период с 25 апреля по 3 сентября на Львовщине зафиксирован 31 случай госпитализации жителей области с диагнозом - укус змеи. Случаев гибели от отравления в результате укуса змеи в 2014 году не зафиксировано.