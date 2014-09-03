Винница отправит в зону АТО автомобиль скорой помощи и модернизированный БТР

Винница отправит военным, которые находятся в зоне АТО, модернизированный БТР и автомобиль скорой помощи.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкого городского совета, БТР производства 70-х годов, который находился на вооружении Нацгвардии, модернизировали в течение двух недель.

«Мы давно сотрудничаем с городской властью, которая нам помогает и лекарствами, и продуктами питания. На одной из таких встреч с исполняющим обязанности городского головы Сергеем Моргуновым мы говорили об этом БТР, и он пообещал помочь отремонтировать технику, которая у нас есть, но нуждается в обновлении. Этот БТР у нас на вооружении был достаточно долго, но его обновление нуждалось в значительных средствах», - рассказал командир воинской части Национальной гвардии Украины Василий Чумак.

Инициативу Моргунова поддержали депутаты горсовета, которые предоставили необходимую сумму средств для замены некоторых узлов и агрегатов, которые были в нерабочем состоянии, а также для изготовления и установления кумулятивной решетки, которая устанавливается на современных БТРах.

Винницкий 45-й Экспериментальный механический завод бесплатно выполнил все работы по переоборудованию БТРа. «Пришлось ремонтировать ходовую и двигатель, но самая большая сложность заключалась в монтировании защитной решетки, ведь здесь необходимы непростые инженерные расчеты по ее креплению, потому что это далеко не наш профиль, и мы делали это впервые. Но специалисты с этим справились», - рассказал директор завода Николай Чумак.

По информации горсовета, бронетранспортер сначала поедет в один из учебных центров, который находится под Винницей. После прохождения испытаний и обучения, экипаж в составе 10 человек на этом БТРе двинется на восток Украины.

Кроме того, один из торговых центров города вместе с БФ «Подольская община» и Обществом «Центр муниципальных систем управления» приобрели автомобиль скорой помощи, который раньше был в использовании, провели его капитальный ремонт, покрасили и укомплектовали всем необходимым. Вместе с автомобилем военным передали медикаменты, необходимые при оказании первой медицинской помощи: обезболивающие препараты и препараты для остановки крови, перевязочный материал и пр.

Для бойцов также собрано около тонны продуктов питания: консервы, картофель, чай, кофе, сухари и пр.