В Доброполье 3 тысячи человек получат гуманитарную помощь от Ахметова

Гуманитарный груз штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова прибыл в Доброполье. Продуктовую помощь и предметы первой необходимости получат переселенцы, которые приехали в Доброполье из городов, где идут боевые действия. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", на сегодняшний день в городах большого Доброполья зарегистрировано более 3 тысяч беженцев из «горячих» точек Донбасса. Учебные заведения Доброполья, Белицкого, Белозерского и поселка Новодонецкое в этом году будет посещать более 400 детей.

Прибывший гуманитарный груз распределяется между городами в соответствии с зарегистрированным в них количеством беженцев. Так, в городе Доброполье было распределено 1740 продуктовых наборов, Белицком – 270, Белозерском – 660, поселке Новодонецкое – 320. В набор вошли крупы, мясные и рыбные консервы, чай, мука, макаронные изделия, печенье, сгущенное молоко, подсолнечное масло. На сегодняшний день продолжается распределение наборов личной гигиены и детских наборов. В общем количестве Доброполье (включая города Белицкое Белозерское Новодонецкое) получит 3 тысяч продуктовых наборов, 147 наборов личной гигиены и 63 набора детского питания.

Напомним, что Гуманитарный штаб «Поможем» при благотворительном Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий, размещение переселенцев, оказание гуманитарной помощи, оказание адресной помощи.

По состоянию на сегодняшний день Штабом и Фондом Рината Ахметова эвакуировано из зоны военных действий более 24 тыс. человек, в том числе более 10 тыс. детей. В местах компактного проживания размещено более 6 тыс. человек, в том числе на базах предприятий Группы СКМ. Оказана гуманитарная помощь в зоне военных действий и освобожденных городах почти 162 тысячам человек. Адресную помощь в зоне военных действий получили 77 человек.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

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