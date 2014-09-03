В Одессе из незаконной ипотеки возвращена детская оздоровительная база отдыха «Мрия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура Киевского района Одессы вернула из незаконного ипотеки детскую базу отдыха «Мрия» стоимостью более 20 млн грн.

«29 августа выполнено решение хозяйственного суда по иску прокуратуры Киевского района в интересах государства к городскому совету, КП «Одесгорэлектротранс» и банковскому учреждению. Исковые требования заключались в признании недействительным договора в части предоставления в ипотеку банка помещений общей площадью почти 2,7 тыс. кв. м», - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что здания детской оздоровительной базы отдыха стали предметом ипотеки в нарушение закона.