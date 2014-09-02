Из Днепропетровска на лечение в Эстонию отправят 15 бойцов, раненных в зоне АТО

На лечение в Эстонию отправят 15 бойцов, раненных в зоне антитеррористической операции, которые сейчас находятся в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на результаты телеконференции, состоявшейся в областной больнице.

В мероприятии приняли участие врачи заведения, медицинские эксперты из Эстонии, а также советник председателя Днепропетровской ОГА Борис Трейгерман.

Планируется, что раненных бойцов отправят в Эстонию уже в следующий вторник. Сложность заключается в том, что в Украине отсутствуют специальные самолеты для транспортировки пациентов. Именно поэтому на лечение за границу будут направлены только те больные, которые могут сидеть. Это 15 солдат, которые имеют, в основном, травмы конечностей.

«Это те ребята, которые требуют качественной реабилитации», - отметил главный врач областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Сейчас специалисты областной больницы готовят все необходимые документы и результаты обследований, чтобы направить их на ознакомление коллегам из Эстонии.

По словам Трейгермана, все вопросы по изготовлению загранпаспортов берет на себя Днепропетровская ОГА.

Лечение за рубежом - в Германии, Латвии, Турции, Израиле - уже прошли 14 раненых, которые до этого находились в Днепропетровске.