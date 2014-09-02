Сумская область отправила в Донецкую область 12 т продуктов питания

Сельскохозяйственные товаропроизводители Великописаревского района Сумской области отправили в Донецкую область 12 тонн продуктов питания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, со ссылкой на директора Департамента агропромышленного развития ОГА Владимира Ивченко.

«Сумская область помогает нашим побратимам в восточных областях государства, где сейчас продолжается борьба за независимость Украины. Гуманитарный груз, собранный сельскохозяйственными, фермерскими хозяйствами и жителями Великописаревского района, отправлен в город Святогорск Донецкой области. Помощь включает в себя муку, крупы, макароны, сахар, масло, картофель, свеклу, морковь», – отметил Ивченко.

По его словам, в общей сложности Сумская область уже отправила на восток Украины почти 133 тонны продуктов питания. На сегодняшний день собрано и в ближайшее время будет доставлено в пострадавшие регионы еще свыше 28 тонн продуктов питания.

Как сообщал УНИАН, продукты питания в освобожденные районы и города Донбасса отправляет каждый район Сумской области отдельно.