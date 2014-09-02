Гуманитарный штаб помогает 22-летней беременной женщине с сахарным диабетом

Беременность для любой женщины – это счастье и надежда на счастливое будущее. Каждая будущая мама с трепетом говорит о крохе и ждет его с нетерпением. Но не всегда беременность дается легко, особенно если семья живет на территории, где проводятся боевые действия.

Мария из Артемовска Донецкой области временно проживает в Харькове, сообщила УНИАН пресс-служба Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины". Девушке 22 года, она находится на 34-й неделе беременности. С 9 лет ей поставлен неутешительный диагноз – «сахарный диабет 1-го типа, тяжелая форма, инсулинозависимая». Неделю назад в связи со сложившейся ситуацией она вынуждена была переехать из зоны АТО в г. Харьков.

На сегодняшний день Мария находится на "сохранении" в областной клинической больнице в Харькове, и врачи рекомендуют ей кесарево сечение на 37-й недели в связи с основным диагнозом.

В связи с этим молодой будущей маме требуется много лекарственных препаратов, специальный набор для кесаревого сечения, а также инсулин, который жизненно необходим для женщины. При этом, будущий папа остался без работы, но надежды не теряет и прилагает все усилия, чтобы исправить ситуацию. Молодая пара обратилась в Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова с просьбой решить их срочный вопрос. Результат: им помогли – приобрели необходимые медикаменты и набор для кесаревого сечения. Теперь все ждут пополнения в этом молодом семействе.