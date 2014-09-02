В больницы Днепропетровской области за время АТО поступило около 1,8 тыс. раненых

В Днепропетровской области за время проведения антитеррористической операции 8 больниц региона поступило 1785 раненых.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

По состоянию на 1 сентября, на лечении в больницах области находятся 689 человек, кроме того, в Днепропетровском военном госпитале – 275 человек.

По данным департамента, наиболее массовое поступление раненых в зоне АТО было 29 августа - 395 человек. В последующие два дня лечебные учреждения региона приняли еще 260 раненых.

По состоянию на 1 сентября, в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова находятся 182 раненых, в городской больнице №6 – 107, больнице №2 – 33.

Из всего количества поступивших в регион раненных из зоны АТО, умерло 4 человека.

Также за указанный период на лечение в Латвию, Израиль, Турцию и Германию направлено 14 раненых в АТО.