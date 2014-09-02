За медпомощью обратилось более 42 тыс. временно переселенных лиц из Крыма и с востока Украины

За медицинской помощью по состоянию на 1 сентября обратились 42 тыс. 630 временно переселенных лиц из Крыма и Севастополя, из Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров со ссылкой на данные Межведомственного координационного штаба ГСЧС, это 19,7% всех зарегистрированных лиц, из них 17 тыс. 106 - дети (44,8%).

За весь период госпитализировано 8 тыс. 79 чел. (18,9%), из них – 3 тыс. 121 ребенок (41,1%), проведен профосмотр 26 тыс. 352 чел. (12,2%), родился 381 младенец.