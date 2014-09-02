Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова эвакуировал из Донецка 102-летнюю женщину

Лидия Николаевна и ее 102-летняя мама никогда не думали о том, чтобы покидать родной Донецк. Но когда в городе в результате военных действий не стало воды, женщина впервые задумалась о выезде, сообщила УНИАН пресс-служба Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины". Ведь за мамой с инвалидностью, которая самостоятельно не встает с постели, нужен особый уход. Кроме того, в городе с каждым днем было все опаснее находиться. Когда женщины приняли решение уехать из Донецка, ситуация стала совсем сложная.

«Я обращались во многие организации, но все было безуспешно, никто не мог нам помочь. Я поделилась переживаниями со своим знакомым, и он мне посоветовал обратиться в Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова. Сказал, что организация очень надежная, уже неоднократно помогали в эвакуации его знакомых. В Штабе к нам отнеслись с большим пониманием, вывезли и поселили нас в Макеевку на базу отдыха «Искра».

В Гуманитарном штабе прокомментировали, что берутся за эвакуацию даже в самых сложных случаях, и всего при помощи волонтеров Штаба уже вывезено около 5 тысяч людей с инвалидностью. В том числе люди с ограниченными физическими возможностями, которые прикованы к постели, а также пациенты психоневрологических интернатов Донецкой области

В уютном доме на базе Лидия Николаевна с мамой прожили 2 недели, там же они получали гуманитарную помощь от Гуманитарного штаба.

Для получения социальных выплат женщина зарегистрировалась в исполкоме, где Лидии Николаевне с мамой предложили переехать в военный госпиталь в Святогорске. Сейчас женщина с мамой проживают в госпитале и надеются в скором времени вернуться в родной город.