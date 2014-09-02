Артемовск получил гуманитарную помощь для переселенцев из зоны АТО

Как сообщила пресс-служба Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", в город, который стал временным домом для пяти тысяч человек, доставили продуктовые наборы из первого эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова. В 10-килограммовый пакет входит самое необходимое – сахар, мука, подсолнечное масло, крупы, макаронные изделия, тушенка или рыбные консервы, сгущенное молоко, чай, печенье, свечи и спички.

Татьяна Иваняк, вынужденная переселенка: «Мы приехали из Горловки, там уже несколько месяцев не получали ни пособий, ни пенсий. А мне нужно заботиться о дочери, у нее первая группа инвалидности. Находиться с таким ребенком очень тяжело. У меня к тому же вторая группа по сердцу, тоже не получаю пока выплаты, так что рассчитывать приходится на помощь добрых людей. Большое спасибо всем людям, которые организовали, которые распределяют и которые разгружают это всё».

Чтобы получить продуктовый набор, нужно зарегистрироваться в качестве переселенца, а затем оформить заявление на получение помощи. Данные вносятся в ведомость, где указывается ФИО переселенца, место прописки, место временного проживания, паспортные данный, ИНН, контактная информация.

Елена Головкина, заместитель Артемовского городского головы: «Гуманитарная помощь из первого эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова крайне важна и актуальна. К тому же наборы грамотно составлены – есть все необходимое. В городе зарегистрировано сейчас около 5000 вынужденных переселенцев. Это официально. Со вчерашнего дня мы начали раздавать им продуктовые наборы. Пока нельзя сказать, когда закроем все потребности, ведь с каждым днем приезжают все новые люди, и им тоже нужна помощь».

Напоминаем, что в состав первого эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова входит 200 000 продуктовых наборов общим весом более 2000 тонн. Для жителей освобожденных городов, в которых массово проживают переселенцы, а также для других компактных мест их проживания, передаются гигиенические наборы в количестве 10 000 шт., что покроет потребности на один месяц для семьи из 3-х человек. Также семьи в освобожденных городах и переселенцы с детьми получают детские наборы (детское питание, памперсы) в количестве 5 000 шт.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

Продолжает работать единый многоканальный телефон Гуманитарного штаба и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Ежедневно на номер 0 800 50 9001 принимается более 700 звонков. Звонки со всех телефонов бесплатны, а линия работает круглосуточно.

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