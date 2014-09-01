В школах Донбасса информируют об опасности мин и взрывных предметов

В школах Донецкой и Луганской областей началась информационная кампания об опасности мин и взрывных предметов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, фонд совместно с Министерством образования и науки Украины и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям сегодня презентовали информационную кампанию об опасности мин и взрывных предметов с целью защиты детей и их родителей от последствий вооруженного конфликта на востоке Украины.

“Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины продолжает разминировать освобожденные территории Донецкой и Луганской областей. Так, с 6 июля 2014 года выявлено и изъято 16 562 единиц боеприпасов. Недостаток информации об опасности мин и взрывных предметов ставит под риск жизнь детей и их родителей на освобожденных территориях”, - сказал директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Григорий Марченко.

В начале нового учебного года в 2 тыс. школах в Донецкой и Луганской областях будет распространен комплект образовательно-информационных материалов, который будет включать в себя плакат, листовку для детей, брошюру для родителей, а также информационный мультфильм.

Заместитель министра образования и науки Украины Павел Полянский сообщил, что Минобразования также подготовило и издало Методические рекомендации для учителей об особенностях общения с детьми о рисках и опасностях взрывных устройств.

«И поскольку вопрос охраны и безопасности детей остается приоритетным направлением внешкольной работы на территориях, пострадавших от конфликта, кампания относительно минной опасности станет неотъемлемым компонентом учебных программ не только в Донецкой и Луганской областях, но и программ средних школ по всей стране», - сказал он.