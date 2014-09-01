В Черниговской области - два случая заболевания свиней АЧС

В селе Охрамиевичи Черниговской области зафиксировано два случая заболевания животных африканской чумой свиней (АЧС) в домохозяйстве.

Как передает корреспондент УКНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам начальник отдела департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Василий Сницар.

«31 августа Киевским государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе подтверждено заболевание африканской чумой двух свиней в частном хозяйстве села Охрамиевичи Корюковского района Черниговской области», - сказал Сницар.

По его словам, очаг заболевания локализирован, вокруг села установлена четырех километровая карантинная зона.

Сницар подчеркнул, что сейчас проводится комплекс мер по недопущению распространения заболевания в соседних районах.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале текущего года в Луганской области было зафиксировано несколько случаев падежа животных от АЧС. В Запорожской области вспышка этого заболевания произошла в 2012 году.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для людей болезнь не опасна.