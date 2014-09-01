Гуманитарный Штаб оплатил лечение 2-хмесячному малышу из Дружковки

Как сообщила УНИАН Пресс-служба Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", Гуманитарный Штаб при Фонде Рината Ахметова закупил специальное питание и медикаменты для прохождения послеоперационного лечения и восстановительной терапии ребенка из Дружковки во Львовской больнице.

18-летняя студентка Маргарита из Дружковки Донецкой области родила сына без отца, парень отказался поддерживать ее и ребенка. К несчастью, маленький Даниил родился больным. Уже на первом месяце жизни болезнь проявилась – ребенок начал отрыгивать кровью. Малыша отправили на обследование в Областную детскую клиническую больницу Донецка, где ребенку поставили диагноз гепатит. Но лечение не помогало и врачи предположили, что это может быть атрезия, и рекомендовали ехать на обследование во Львов, где есть специалисты по таким нозологиям.

Все время, когда девушка с сыном находились в больнице, в Донецке проходили боевые действия, поэтому Маргарита приняла решение выехать для дальнейшего обследования и лечения сына во Львов, где и был установлен окончательный диагноз ребенка во Львовской городской клинической больнице. Во Львове Даниилу провели сложную операцию – создали искусственные желчные протоки. Операция прошла успешно, но мальчик нуждается в специальном послеоперационном питании и лечении. Решение этого вопроса на себя взял Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова.

На прошлой неделе Гуманитарный штаб объявил о результатах заседании Экспертного совета Штаба, где было принято решение оказать финансовую помощь на лечение, приобретение лекарственных препаратов и специального питания пятнадцати заявителям. Большинство обращений поступило от жителей, пострадавших в зоне боевых действий. На этой неделе Штаб начал осуществлять выплаты.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

По состоянию на сегодняшний день, Штабом и Фондом Рината Ахметова эвакуировано из зоны военных действий 23 786 человек, в том числе около 10 350 детей.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12