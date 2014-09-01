В столичных больницах сегодня возобновят подачу горячей воды
1 сентября горячая вода появится в детских садах, больницах, школах
С сегодняшнего дня в школах, больницах и детских садах столицы появится горячая вода.
Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует пресс-служба КГГА.
Он заметил, что большая часть города отключена от горячего водоснабжения.
"И это не потому, что Кличко так захотел, а потому что нет поставок газа", - отметил мэр.
Кличко заверил, что прилагает все усилия для решения этой проблемы, и проводит консультации с членами правительства.
"1 сентября горячая вода появится в детских садах, больницах, школах. И я делаю все для того, чтобы также в сентябре появилась горячая вода в каждой квартире киевлян", - добавил он.
Кличко также выразил уверенность, что власти удастся решить вопрос с теплоснабжением квартир киевлян зимой.
"Мы ищем альтернативные источники энергии. И наше ключевое задание - чтобы в квартирах киевлян зимой было тепло. Я уверен, что с этим заданием мы справимся", - добавил мэр столицы.
Как сообщал УНИАН, отключение горячей воды в столице обусловлено решением Министерства топлива и энергетики ограничить поставки газа Киеву с целью экономии. Поставки газа из Российской Федерации прекращены с 16 июня 2014 года.
С середины июля в городе без горячей воды остаются тысячи квартир.