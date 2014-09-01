Из Горловского тубдиспансера удалось эвакуировать 71-летнего пациента, пережившего инсульт, и его жену

Как сообщили УНИАН сотрудники направления «эвакуация» Гуманитарного штаба при Фонде Рината Ахметова, недавно им удалось успешно вывезти из Горловского туберкулезного диспансера супружескую пару – Беллу Никифорову и ее 71-летнего мужа.

Ранее Белла Никифорова обращалась за помощью на сайт 06274.com.ua – просила кого-то помочь ей и мужу выехать из Горловки. Тем более, что у мужа закрытая форма туберкулеза и недавно перенесенный инсульт, передвигается он только с палочкой.

«Мы очень надеялись, что скоро все закончится, ждали, а ситуация только ухудшилась. В больнице не работает городской телефон, я чудом дозвонилась на мобильный - связь включается очень редко, узнала, что у них нет воды и электричества, их нечем кормить. Им дают по ложечке каши, что-то пекут. Говорят, что некоторых пациентов смогли забрать», - рассказала Белла Никифорова изданию.

Позже стало известно, что женщину и ее больного мужа эвакуировали сотрудники Гуманитарного штаба при Фонде Рината Ахметова, и сейчас они находятся в безопасном месте.

«Спасибо большое Гуманитарному штабу Рината Ахметова и всем кто хлопотал за моего мужа. Сегодня его привезли домой. Я очень рада. Правда, муж сильно похудел. Их практически не кормили. Но, в скором времени, я уверена, что у нас все наладится. Ведь мы снова вместе», - сказала Белла Никифорова сотрудникам Штаба, когда семейная пара была уже в безопасности.