Из Горловского тубдиспансера удалось эвакуировать 71-летнего пациента, пережившего инсульт, и его жену
Правда, муж сильно похудел. Их практически не кормили
Как сообщили УНИАН сотрудники направления «эвакуация» Гуманитарного штаба при Фонде Рината Ахметова, недавно им удалось успешно вывезти из Горловского туберкулезного диспансера супружескую пару – Беллу Никифорову и ее 71-летнего мужа.
Ранее Белла Никифорова обращалась за помощью на сайт 06274.com.ua – просила кого-то помочь ей и мужу выехать из Горловки. Тем более, что у мужа закрытая форма туберкулеза и недавно перенесенный инсульт, передвигается он только с палочкой.
«Мы очень надеялись, что скоро все закончится, ждали, а ситуация только ухудшилась. В больнице не работает городской телефон, я чудом дозвонилась на мобильный - связь включается очень редко, узнала, что у них нет воды и электричества, их нечем кормить. Им дают по ложечке каши, что-то пекут. Говорят, что некоторых пациентов смогли забрать», - рассказала Белла Никифорова изданию.
Позже стало известно, что женщину и ее больного мужа эвакуировали сотрудники Гуманитарного штаба при Фонде Рината Ахметова, и сейчас они находятся в безопасном месте.
«Спасибо большое Гуманитарному штабу Рината Ахметова и всем кто хлопотал за моего мужа. Сегодня его привезли домой. Я очень рада. Правда, муж сильно похудел. Их практически не кормили. Но, в скором времени, я уверена, что у нас все наладится. Ведь мы снова вместе», - сказала Белла Никифорова сотрудникам Штаба, когда семейная пара была уже в безопасности.