Жители Донбасса получили 14183 продуктовых набора из гуманитарного рейса

Как сообщили УНИАН в Пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", волонтеры Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова передали 14183 продуктовых наборов семьям переселенцев и жителям освобожденных территорий в Донецкой области.

Продолжается доставка гуманитарной помощи, которая была привезена в Мариуполь на 100 фурах первого эшелона Гуманитарного рейса Рината Ахметова. Городские и районные центры социальной помощи получили продуктовые наборы для переселенцев и жителей освобожденных городов Донецкой области:

Первомайский район – 8 973 продуктовых наборов

г. Мариуполь – 2071 продуктовых наборов

г. Красный Лиман – 4995 продуктовых наборов

Всего за период с 23 августа волонтерами «Метинвеста» отгружено почти 900 тонн продуктовых, детских и гигиенических наборов. Помощь распределяется через партнерские организации на местах по спискам городских и районних центров социальных служб.

Напомним, что первый эшелон помощи в составе 200 000 продуктовых наборов должен покрыть потребность на 2 недели. В состав продуктовых наборов входят в том числе сахар, крупы, мука, чай, соки, консервы и макаронные изделия. Всего же в Донецкую и Луганскую область гуманитарный рейс Рината Ахметова доставит не менее 10 тыс. тонн помощи.