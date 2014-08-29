В Житомирской области около 100 правоохранителей сдали кровь для бойцов АТО

В Бердичеве Житомирской области около 100 работников правоохранительных органов сдали кровь для бойцов, которые принимают участие в антитеррористической операции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник сектора связей с общественностью УМВД в Житомирской области Ольга Номерчук.

По ее словам, на этой неделе ветераны и пенсионеры органов внутренних дел из Бердичевского района инициировали акцию по добровольной сдаче донорской крови для потребностей участников антитеррористической операции на востоке страны. Инициативу поддержали работники Бердичевского горотдела милиции.

Двухдневная благотворительная акция, которая состоялась на этой неделе в Бердичеве, собрала в отделение трансфузиологии Бердичевской городской больницы около сотни работников правоохранительных органов, Половина из которых - пенсионеры органов внутренних дел.

«Мы не можем спокойно смотреть на то, как погибают украинские воины – молодые люди, которые отстаивают мир и спокойствие жителей востока Украины, поэтому мы сдали кровь для раненых там», - рассказал УНИАН председатель Бердичевского совета ветеранов органов внутренних дел Виталий Николаенко.