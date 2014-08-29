В Донецкой области в результате артобстрелов боевиками повреждена больница

В Донецкой области в результате артиллерийских обстрелов боевиками повреждены здания больницы и рудоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«В Старобешево Донецкой области из-за артобстрела нанесены разрушения зданию больницы», - сказал он.

«Боевиками обстрелян г. Комсомольское (Старобешевский район), несколько снарядов попали в админздание местного рудоуправления», - добавил Лысенко.