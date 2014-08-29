В Донецкой области в результате артобстрелов боевиками повреждена больница
09:26, 29 августа 2014Новости регионов
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В Старобешево Донецкой области из-за артобстрела нанесены разрушения зданию больницы
Фото: REUTERS
В Донецкой области в результате артиллерийских обстрелов боевиками повреждены здания больницы и рудоуправления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«В Старобешево Донецкой области из-за артобстрела нанесены разрушения зданию больницы», - сказал он.
«Боевиками обстрелян г. Комсомольское (Старобешевский район), несколько снарядов попали в админздание местного рудоуправления», - добавил Лысенко.
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