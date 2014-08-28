Для установления причин неэффективной деятельности КП «Фармация» создана рабочая группа

Для установления причин неэффективной деятельности коммунального предприятия «Фармация» создана рабочая группа при Киевской городской госадминистрации и утвержден ее состав.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение, которое подписал Киевский городской голова Виталий Кличко.

Решение принято, учитывая выводы аудиторского отчета КП «Фармация» и с целью подготовки предложений по улучшению финансового состояния предприятия.

Документом определено, что члены рабочей группы изучат ситуацию, которая сложилась на предприятии, определят причины неэффективной деятельности и в течение недели предоставят городскому голове предложения по их устранению.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение об увольнении генерального директора КП «Фармация» Олега Климова. В дальнейшем в КГГА проинформировали, что Климов уволен из-за убыточной деятельности предприятия.

По данным КГГА, аудит Департамента финансов выявил бездействие и отсутствие контроля за работой предприятия со стороны руководителя КП «Фармация», что привело к ухудшению финансового состояния предприятия. Сейчас коммунальное предприятие имеет почти 5,5 млн. грн непокрытых убытков, сообщили в горгосадминистрации.

Также проверка выявила злоупотребления в аптеках «Фармации», в частности, завышения цен на медикаменты, которые отпускали по Карточке киевлянина, и со скидками в социальных аптеках, добавили в КГГА.