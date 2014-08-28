В Краснодонскую больницу прибыли российские медики
14:28, 28 августа 2014Новости регионов
0
Продолжается массовая доставка в больницу раненных террористов
Фото: УНИАН
В Краснодонскую центральную городскую больницу прибыл медперсонал - граждане РФ с медицинским оборудованием, продолжается массовая доставка в больницу раненных террористов.
Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины на своей странице в Твиттере.
Также в СНБО отмечают, что «присутствие врачей РФ на контролируемой террористами территории - свидетельство участия в боевых действиях кадровых российских военных».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter