В Краснодонскую больницу прибыли российские медики

14:28, 28 августа 2014
Новости регионов
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Продолжается массовая доставка в больницу раненных террористов

Фото: УНИАН

В Краснодонскую центральную городскую больницу прибыл медперсонал - граждане РФ с медицинским оборудованием, продолжается массовая доставка в больницу раненных террористов.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины на своей странице в Твиттере.

Также в СНБО отмечают, что «присутствие врачей РФ на контролируемой террористами территории - свидетельство участия в боевых действиях кадровых российских военных».

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