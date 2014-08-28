В Краснодонскую больницу прибыли российские медики

В Краснодонскую центральную городскую больницу прибыл медперсонал - граждане РФ с медицинским оборудованием, продолжается массовая доставка в больницу раненных террористов.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины на своей странице в Твиттере.

Также в СНБО отмечают, что «присутствие врачей РФ на контролируемой террористами территории - свидетельство участия в боевых действиях кадровых российских военных».